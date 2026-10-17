En Cosío, cuatro motos no libraron la inspección

Un operativo de revisión vehicular realizado por agentes de la Fiscalía General del Estado dejó como saldo el aseguramiento de cuatro motocicletas y un automóvil en distintos puntos de Aguascalientes. Una de las unidades contaba con reporte de robo, mientras que las restantes presentaban alteraciones en sus números de identificación.

La primera intervención ocurrió en una pensión ubicada sobre la carretera federal 45 Norte, en el tramo Cosío–Luis Moya, donde elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) inspeccionaron un total de 90 motocicletas.

Durante la revisión, los investigadores detectaron tres motocicletas con irregularidades en sus números de identificación. También localizaron una Italika FT150, negra con verde, que tenía reporte de robo, por lo que las cuatro unidades fueron aseguradas.

En una acción distinta, agentes de los grupos DELTAP y Localización de Vehículos, apoyados por cadetes de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (UNPOL), detectaron un automóvil Toyota Camry negro, con placas de Coahuila, que presentaba alteraciones en sus números de identificación, incluido el del motor.

El vehículo fue interceptado sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura del kilómetro 106+200, en la Puerta de Acceso Sur, en Peñuelas.

Las cinco unidades quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para esclarecer su procedencia y determinar posibles responsabilidades.