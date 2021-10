Este jueves y viernes, las Panteras de Aguascalientes tratarán de hacer la proeza de clasificar a los playoffs de la LNBP en la última serie del campeonato. Para eso, tendrán que derrotar en ambos juegos a los Soles de Mexicali, además de esperar a que Abejas de León pierda sus dos encuentros.

En punto de las 8:30 de la noche, la duela de los Hermanos Carreón recibirá a cientos de aficionados de Panteras que quieren ver a su equipo en la fase final de la temporada. Sin embargo, en esta ocasión, dicho pase no depende de los felinos, sino que necesitan de un milagro ajeno para poder avanzar.

La serie de Panteras será ante los Soles de Mexicali, equipo que, año con año, aspira al título y siempre está en las fases finales, al grado de que este año buscarán coronarse por quinta vez en la historia, convirtiéndose en los máximos ganadores desde la creación de la LNBP.

Los Soles llegan a esta cita con marca de 12-6, por lo que su boleto ya está sellado para la siguiente fase. No obstante, sus rivales más cercanos son Libertadores y Astros, ambos con marca de 11-7, así que los de Baja California no querrán arriesgar ese liderato, que les daría mucha ventaja en los playoffs.

En la serie de ida, los felinos perdieron sus dos encuentros en Tijuana, recordando que esta campaña los Soles no militan en Mexicali por temas sanitarios. En ocasiones pasadas, las Panteras ya han logrado batir a los Soles para lograr grandes cosas, así que este jueves se espera dar el primer paso en busca del milagro.

Por otro lado, las Abejas de León estarán recibiendo a los Astros de Jalisco en la serie que podría cambiar el rumo de Panteras. El encuentro comenzará a las 8:15 de la noche y más de un felino estará al pendiente de este resultado.

En caso de que las Panteras ganen y las Abejas pierdan, ambos equipos estarían empatando sus marcas, así que todo se definirá en el último duelo de la temporada, que se jugará el viernes por la noche. Pero, en caso de que Abejas gane, sin importar que las Panteras también ganen o pierdan, la temporada para los de Aguascalientes habrá finalizado y ya el viernes sólo tratarán de cerrar dignamente el certamen.