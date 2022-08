No logran ganaderos ver su suerte mejorar, luego de que las lluvias registradas en algunas partes del estado han sido prácticamente nulas, lo que ha convertido al campo en una zona comprometida para la producción de alimentos como leche, granos y carne.

El presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Asientos, Arturo González, precisó que actualmente los bordos y abrevaderos de los agremiados, se han visto afectados de manera importante, luego de que las precipitaciones pluviales no han sido constantes. Por ello, y con la finalidad de no comprometer al ganado, se han visto en la necesidad de venderlo a otros productores para colocarlo en otras partes menos secas y que con ello sus ingresos no se vean afectados.

El ganadero agregó que el campo en el mencionado municipio está prácticamente seco, por lo que esperan que las autoridades puedan otorgar apoyos emergentes y sacar de la comprometida situación en la que se encuentra el sector campesino. Reconoció que la falta de lluvias ocasionará en corto plazo encarecimiento del producto, así como menor producción a comparación de la proyectada para este año, por lo que confían que en las siguientes semanas las condiciones climatológicas mejoren en aquel municipio.

“Seguimos batallando, ahora por falta de agua, no cae agua aquí en Asientos. Estamos preocupados porque dependemos de buenos temporales para la producción de alimentos y ojalá esto cambie en estos días de no ser así no sé que vaya a pasar…”

Arturo González, ganadero