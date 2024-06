Ante la llegada de las primeras lluvias de la temporada, derivadas de la tormenta tropical «Alberto», el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez recorrió la ciudad para supervisar y ofrecer apoyo a quienes lo necesiten.

En la presa de Los Gringos, al oriente de la ciudad, subrayó la importancia de mantener un monitoreo constante de los cuerpos de agua. Afirmó que las corporaciones y dependencias del municipio trabajan en coordinación con instancias estatales y federales las 24 horas del día. Hasta el momento, no se han registrado afectaciones directas por la lluvia, aunque se espera que las precipitaciones continúen durante los próximos dos días.

En el par vial Gabriela Mistral, así como en la Estación y la colonia Las Flores, José Gabino Vázquez Vega, titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, informó sobre los esfuerzos conjuntos con Servicios Públicos, Alumbrado Público y Parques y Jardines para atender situaciones de riesgo. Estas incluyen la caída de árboles, cables y postes, consecuencia de las fuertes ráfagas de viento del miércoles por la tarde y noche.

Las autoridades municipales emitieron una serie de recomendaciones a la ciudadanía para garantizar la seguridad durante las lluvias, tales como no permanecer dentro del coche con los vidrios arriba y el motor encendido para evitar intoxicación por monóxido de carbono, evitar salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, no resguardarse de la lluvia bajo los árboles, no arrojar basura en las calles, y evitar andar por calles y avenidas inundadas.

Asimismo, informaron que se ha habilitado un refugio en las calles Coba y Artillero Mier, en el fraccionamiento Morelos, para que las personas en situación de calle puedan resguardarse de la lluvia.

