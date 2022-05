La diputada Genny López Valenzuela hizo un llamado a no tomar a la ligera el brote de casos de Hepatitis aguda grave de etiología desconocida, a nivel mundial, esto quiere decir que aún no se tiene la información suficiente para determinar la causa de la enfermedad.

De acuerdo con el informe del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, los casos se presentan en menores de 10 años. Los padres de familia deben estar atentos, se ha detectado en la mayoría de los casos la presencia de adenovirus que propicia dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas, cansancio, dolor en articulaciones, color amarillento en piel y ojos, hay que cuidar la higiene de los niños.

Las formas de transmisión del adenovirus incluyen: gotas, fecal-oral y contacto. Incluso sin ningún síntoma, la persona contagiada puede transmitir el adenovirus a otras personas.

La médica Genny López solicitó a las instituciones educativas y guardarías no escatimar esfuerzos sanitarios y de higiene, esto será la clave para prevenir la presencia de esta enfermedad, es importante el lavado continuo de los pequeños, en especial antes y después de ir al baño.

Hasta el momento no se han identificado casos en México, pero sí se han notificado 169 casos de hepatitis aguda grave de causa desconocida en niños de 1 mes a 16 años en 12 países, incluyendo una defunción.

Se han notificado casos en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 114, España 13, Israel 12, Estados Unidos de América 9, Dinamarca 6, Irlanda 5, Países Bajos 4, Italia 4, Noruega 2, Francia 2, Rumanía 1 y Bélgica 1.

Finalmente, reiteró la petición a los padres de familia estar alerta en casa ante la presencia de síntomas y lo más importante tratar de prevenir la enfermedad. Hay que reconocer al personal de salud su trabajo y hacer el llamado a incrementar las acciones preventivas.

