Aguascalientes se encuentra entre las entidades con menor peligro sísmico del país, aunque no está exenta de registrar movimientos telúricos de baja magnitud, señaló Francisco Aguilar, integrante del Colegio de Geólogos de Aguascalientes.

Explicó que la entidad se ubica dentro de la placa Norteamericana, lejos de las principales fronteras tectónicas donde se concentran los sismos de mayor intensidad. Sin embargo, en años recientes se ha detectado actividad relacionada con el sistema de fallas que delimita el Valle de Aguascalientes.

Los movimientos registrados generalmente son reducidos y, según los datos disponibles, no han superado aproximadamente una magnitud de 4.1.

Aguilar aclaró que no existe evidencia científica que permita considerar septiembre como un mes especialmente sísmico, pese a las coincidencias históricas de 1985 y 2017.

Finalmente, señaló que actualmente no es posible predecir con precisión el día, la hora, el lugar ni la magnitud de un terremoto, por lo que consideró necesario fortalecer la observación científica.