El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta virtual electa, Claudia Sheinbaum Pardo, realizaron una visita relámpago a Aguascalientes para sostener una reunión privada en las instalaciones del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE). La visita formó parte del proceso de transición y tuvo como objetivo principal evaluar los programas del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) y el proyecto de Internet para Todos.

En una breve entrevista, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de revisar y dar continuidad a estos programas, especialmente en lo referente al avance del Internet para Todos. Asimismo, confirmó que se prevé fortalecer la ciencia y la tecnología, mencionando la creación de una nueva secretaría dedicada a este sector.

En cuanto a los proyectos específicos para Aguascalientes, Sheinbaum indicó que se programará una nueva visita para detallar los planes y acciones a implementarse en el estado. «Vamos a regresar a Aguascalientes para platicarles», comentó la presidenta electa.

Alrededor de las 3:45 de la tarde, la camioneta negra que transportaba a los mandatarios llegó a las instalaciones del CIDE, ubicadas al poniente de la ciudad, bajo un clima lluvioso.

La comitiva presidencial estuvo compuesta por más de diez vehículos que ingresaron a las instalaciones del CIDE. Sin embargo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, no estuvo presente debido a un cambio de agenda del presidente López Obrador, ya que la reunión originalmente estaba programada para el domingo y se adelantó al viernes. La mandataria estatal, quien se encontraba fuera del estado, no pudo participar en el encuentro ni enviar a un representante.

El encuentro fue una muestra del compromiso de la nueva administración para continuar y fortalecer los programas de desarrollo tecnológico y de conectividad en el país, con un enfoque particular en Aguascalientes. «El gobierno federal trabajará por el pueblo de México con un gabinete de personas que quieren al pueblo», concluyó Sheinbaum.