Cesar Esteban Flores Rodríguez

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 19-Aug-2026 .-La incapacidad de Pemex para abastecer de gas natural a Braskem Idesa (Bidesa) la mandó a la bancarrota.

La empresa petroquímica se quedó sin el suficiente gas comprometido, -de donde sale el etano-, y ayer formalizó su quiebra financiera ante una Corte de Bancarrotas de Houston para ejecutar un plan de reorganización.

Resultado de la asociación entre la brasileña Braskem y la mexicana Idesa, la firma construyó el complejo Etileno XXI cerca de Coatzacoalcos en el sexenio de Felipe Calderón. En 2009, Pemex se comprometió a surtir durante 20 años 66 mil barriles diarios de etano, la materia prima indispensable para la producción de polietileno.

Ese compromiso no se cumplió. Las entregas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cayeron a 29 mil en 2024, y a 17 mil barriles diarios en 2025.

«Debido a una combinación de factores, incluido el declive en la producción de gas natural en México, Pemex no pudo entregar el volumen diario contratado», explica la solicitud ante la Corte.

Hoy Bidesa es 75 por ciento de la brasileña Braskem y 25 por ciento de Idesa (Inbursa).

Para Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, los argumentos de Braskem Idesa en EU colocan a Pemex en el centro del deterioro financiero que llevó a la compañía a la insolvencia.