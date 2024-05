Empresas sin seguro pueden perder millones

La mayoría de las empresas operan sin contar con pólizas de seguro que eviten pérdidas por alguna contingencia, señaló el ex presidente estatal de la Cámara nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Humberto Martínez Guerra.

La falta de una póliza de cobertura puede generar que un negocio se quede sin recursos para operar o asuma deudas imposibles de cubrir, al momento de hacer frente a una contingencia, explicó.

Lamentó que no existe la suficiente cultura del aseguramiento entre las empresas pequeñas y medianas, al considerar que un 90 por ciento de los negocios de este nivel no contratan seguros contra algún riesgo de siniestro o accidente.

Esta situación no se presenta en las grandes empresas, las cuales tienen estructuradas políticas de protección, con el fin de hacer frente a una afectación, que implica evitar riesgos en la operación de un negocio, estimándose que el 90 por ciento de estas empresas tienen esquemas de aseguramiento en sus actividades.

“Puede haber pérdidas millonarias, cuando hay un incendio, se tiene que pensar en todos los años que se han dedicado a una fábrica o un negocio, y que por un cerillazo o un descuido se pierda todo ese patrimonio”, consideró.

Martínez Guerra señaló que la protección de un seguro genera tranquilidad, además de ofrecer beneficios como la deducción de impuestos, con lo cual se pueden generar ahorros y la obtención de beneficios económicos para las finanzas del negocio.

Argumentó que al momento de buscar la protección de un seguro para una empresa debe cuidarse el tipo de protección que se contrata, de acuerdo al giro del negocio.

Explicó que no es lo mismo asegurar una maderería, que una ferretería, por lo cual los costos pueden variar, pero se debe analizar las coberturas para que haya una mayor protección, al momento de un siniestro.