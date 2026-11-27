Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 27-Nov-2026: Aunque Vayam Medical tiene como sedes casas abandonadas, CSP defendió adjudicación directa de contrato por casi 5 mmdp del IMSS-Bienestar.

La compañía está vinculada a un ex consejero de Morena en el estado de Morelos, Joan Cristian Carmona.

Pese a estas revelaciones, Sheinbaum sostuvo en la mañanera que la contratación se realizó conforme a la ley y que la compañía acreditó capacidad operativa y experiencia para prestar servicios de laboratorio en unidades médicas públicas.