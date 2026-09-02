El Grupo de Industriales de Aguascalientes, el Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y diversos organismos empresariales y de la sociedad civil llamaron a los partidos políticos y aspirantes a cargos de elección popular a respetar la ley. Advirtieron que las infracciones a la legislación electoral pueden derivar en la negativa o cancelación del registro de candidaturas.

Mediante un comunicado conjunto, las organizaciones exhortaron a quienes buscan participar en la próxima contienda a conducirse dentro de los periodos establecidos por la legislación, evitar actos anticipados de campaña o promoción política y respetar los tiempos legales del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

“Cualquier acto anticipado de campaña o promoción política fuera de los periodos establecidos por la ley vulnera la legalidad y la equidad de la contienda”, establece el pronunciamiento.

El documento está respaldado por organizaciones e instituciones como Aguascalientes Gran Visión, el Consejo de Laicos de la Diócesis, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, la USEM, la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes y el Tecnológico de Monterrey, entre otras.

Aunque los trabajos preparatorios de la elección comenzaron en agosto de 2026, el proceso electoral iniciará formalmente durante la primera semana de octubre. Por ello, los firmantes consideraron necesario que los partidos y aspirantes observen las disposiciones vigentes.

Las organizaciones señalaron que una democracia sólida debe construirse con base en los principios de legalidad, respeto y equidad para todos. Por ello, reiteraron el llamado a los partidos políticos y aspirantes a respetar los tiempos establecidos para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.