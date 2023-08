Debido al aumento en homicidios dolosos y eventos recientes, como el asesinato de un empresario fuera de la UAA, líderes empresariales convocaron a autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno.

Raúl González Alonso, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declaró que el propósito de este diálogo fue discutir detalladamente la situación actual de la seguridad en la ciudad capital y en el estado de Aguascalientes.

En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, Florentino Reyes Berlié; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alonso García; el fiscal Jesús Figueroa Ortega; el titular de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo; el Comandante de la XIV Zona Militar, General Rubén Barraza Rodríguez; y representantes de la Guardia Nacional.

Durante el encuentro, se manifestó la inquietud por el incremento en los homicidios dolosos, la necesidad de reforzar la seguridad en zonas industriales y comerciales, así como la vigilancia en carreteras.

«Hasta el momento no hemos tenido casos de secuestro, lo cual es positivo. En cuanto a negocios, no notamos un incremento significativo, pero las cifras no oficiales indican que sí existe un problema y un área de oportunidad», señaló González Alonso.

Destacó la importancia de mantener la coordinación interinstitucional como una fortaleza para contener la creciente incidencia de homicidios dolosos que tanto preocupa a la sociedad.

En el encuentro, se transmitió la solicitud de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices para que la Guardia Nacional brinde protección a los transportadores de vehículos en carreteras, expresando también la profunda preocupación por la inseguridad en estas vías.

González Alonso indicó que la iniciativa privada ofreció su apoyo y confianza a las corporaciones, con el deseo de colaborar en estrategias enfocadas en la prevención del delito en sectores económicos específicos y en la promoción de tácticas como la petición de respaldo policial para el traslado de valores.