Los empresarios cumplen con las obligaciones que les exige el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero sus trabajadores enfrentan cada vez mayores dificultades para recibir atención médica y surtir sus recetas, señaló Nora Cardona, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA).

“Cada vez nuestros trabajadores tienen menos atención médica y falta de medicamentos, por supuesto”, expresó la dirigente empresarial.

Cardona se refirió a las deficiencias del servicio médico tras las protestas de trabajadores del IMSS, quienes han denunciado la falta de medicamentos, insumos y personal para atender a los derechohabientes.

La presidenta del CCEA sostuvo que el sector patronal cumple con sus responsabilidades ante el instituto y manifestó su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar los servicios y garantizar que los empleados tengan acceso oportuno a consultas y medicamentos.

Por su parte, Irma Patricia Muñoz de León, expresidenta del CCEA, atribuyó parte de las dificultades del instituto a las limitaciones en la asignación de recursos federales a las delegaciones estatales.

También señaló que algunas empresas recurren a servicios médicos particulares para apoyar a sus colaboradores cuando no reciben atención oportuna, aunque reconoció que no todos los establecimientos tienen la capacidad económica para hacerlo.

Ante este panorama, el organismo empresarial considera necesario que el cumplimiento de las obligaciones patronales se traduzca en servicios médicos efectivos para los trabajadores afiliados, con disponibilidad de medicamentos, atención oportuna y mejores condiciones de operación para el personal de salud.