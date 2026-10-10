El Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) realizará hoy la elección para renovar su presidencia para el periodo 2026-2027, proceso en el que participarán 30 organismos empresariales afiliados. Entre los aspirantes figuran Raúl Chávez Díaz, expresidente del Colegio de Contadores Públicos; Nora Cardona, de Mujeres Empresarias Mexicanas (MEMAC), y Leonel Vázquez Marín, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

El organismo que avale una candidatura deberá contar con al menos tres años consecutivos de permanencia en el CCEA y estar al corriente en el pago de sus cuotas ordinarias y extraordinarias.

Para obtener el triunfo, una candidatura deberá alcanzar la mitad más uno de los votos de los asociados presentes que tengan sus cuotas al corriente. En caso de no obtenerse la mayoría requerida, se realizará una segunda votación.

Asimismo, se establece que únicamente podrán votar los organismos que tengan sus derechos vigentes y no presenten adeudos en el pago de sus cuotas mensuales.

La convocatoria estipula que cada aspirante deberá presentar una planilla integrada por propuestas para ocupar la Secretaría y la Tesorería.

De no lograrse la mayoría absoluta en la primera votación, se efectuará de inmediato una segunda vuelta entre las dos propuestas más votadas. La jornada será supervisada por dos escrutadores designados por la asamblea, quienes se encargarán de contabilizar los sufragios y levantar el acta formal de escrutinio.

Entre los requisitos de elegibilidad destacan contar con trayectoria directiva, no haber ocupado cargos públicos ni participado como candidato a un puesto de elección popular durante los últimos dos años, presentar un plan estratégico de trabajo y dejar la presidencia del organismo de origen una vez asumida la dirigencia del Consejo.

La asamblea extraordinaria se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes.