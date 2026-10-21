Empresarios advierten ‘grilla’ en crisis del IMSS

Las movilizaciones por la contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara y las recientes inconformidades de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podrían tener un trasfondo político y gremial, consideró Roberto Díaz Ruiz, presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes.

El dirigente empresarial llamó a distinguir las demandas legítimas de la ciudadanía y los trabajadores de los intereses que pudieran influir en estas manifestaciones.

En el marco de la asamblea en la que se ratificó su permanencia al frente del organismo empresarial por un año más, Díaz Ruiz sostuvo que la inconformidad dentro del Seguro Social podría estar relacionada con disputas gremiales, sin descartar que existan intereses políticos detrás de las movilizaciones.

“Algo pasó al interior de la institución y ese algo se llama política gremial”, expresó al referirse al incremento de las protestas y los reclamos por la atención médica, el desabasto de medicamentos y las condiciones de los servicios que reciben los derechohabientes.

El dirigente empresarial consideró necesario separar las diferencias laborales internas de la institución de las exigencias de los derechohabientes para recibir atención médica con calidad y calidez.

Sobre las movilizaciones relacionadas con la contaminación del agua en Guadalajara, también consideró que existe un componente político. Cuestionó que el problema haya adquirido mayor relevancia pública hasta ahora y lamentó los hechos registrados contra edificios públicos, entre ellos el Palacio de Gobierno y el recinto legislativo.

“¿A poco crees que el tema de Guadalajara por lo del agua no es político? Pues claro que sí”, afirmó, al advertir que las manifestaciones y los conflictos en otras entidades generan preocupación ante el escenario electoral que se aproxima.

El dirigente empresarial anticipó que 2027 será un año complejo por la disputa de 17 gubernaturas, además de otros cargos de elección popular, por lo que llamó a mantener la prudencia y atender las diferencias mediante el diálogo.