Vecinos del fraccionamiento La Estancia denunciaron que la operación de un centro de distribución de paquetería instalado en una vivienda genera ruido durante la noche y la madrugada, además de obstrucciones en cocheras, banquetas y calles debido a la concentración de vehículos repartidores.

La actividad comenzó hace años con la entrega de paquetes a pequeña escala, pero aumentó después de que el establecimiento absorbiera la operación de otra bodega.

Actualmente, los vecinos reportan la llegada de hasta tres camiones al día, con descargas que pueden comenzar cerca de las 21:00 horas y extenderse hasta las 3:00 o 4:00 de la madrugada, además de movimientos adicionales durante el día.

Los repartidores estacionan camionetas en batería, ocupan banquetas y bloquean los accesos a las viviendas, lo que obliga a peatones y niños que se dirigen a la escuela a bajar a la calle.

También reportaron conversaciones en voz alta durante la madrugada, mientras los trabajadores clasifican y escanean los paquetes en el exterior del inmueble.

Los habitantes indicaron que han solicitado la intervención del C4, Tránsito, el servicio de emergencias 911 y Desarrollo Urbano. Según su versión, personal de esta última dependencia acudió al lugar para revisar la situación y notificó a la responsable sobre la documentación necesaria; sin embargo, los vecinos aseguran que todavía no reciben una resolución definitiva. Tras una queja presentada por otra habitante, se habría ampliado el plazo para que la propietaria entregara los documentos requeridos.

Las afectaciones también han generado desacuerdos entre residentes y repartidores, mientras que algunos vecinos consideran que la operación podría aumentar a finales de año, cuando crece la demanda de envíos.

Por ello, solicitaron que las autoridades municipales verifiquen el uso de suelo del inmueble, revisen las condiciones de operación y atiendan los reportes por ruido y obstrucción de la vía pública.