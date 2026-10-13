CDMX.- Jesse Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, prepara una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de Jesse and the Supernovas, proyecto solista que contará con distribución internacional mediante un acuerdo con Virgin Records.

El músico anunció que sus nuevas canciones se publicarán bajo el sello Nebulosa Records, compañía discográfica fundada por él mismo para mantener el control creativo de sus producciones.

Su próximo lanzamiento será «Interestelar», sencillo programado para el 21 de octubre, que formará parte de su primer álbum en solitario, titulado Sombrero.

La noticia llega después de que Huerta anunciara una pausa en sus actividades con Jesse & Joy para dedicar tiempo a su familia, bienestar y salud física y emocional. Sin embargo, aclaró que esta decisión no representa su retiro de la industria musical.

El cantante explicó que Jesse and the Supernovas surge de su interés por explorar nuevas ideas, sonidos y propuestas artísticas que no había desarrollado dentro del dúo.

Por su parte, Joy Huerta confirmó que continuará con los compromisos previamente anunciados, incluida su presentación del 6 de diciembre en el Auditorio Nacional, además de las fechas contempladas para 2027, mientras su hermano desarrolla esta nueva faceta artística.