Pide la agrupación Ciudadanos Unidos por la Recuperación del Agua al Instituto Estatal Electoral que dé respuesta en torno a su solicitud para realizar el plebiscito y consultar a la ciudadanía para que la concesionaria Veolia se vaya de Aguascalientes y el Municipio retome el control del servicio.

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Medina Mercado integrante de dicha agrupación comentó que el objetivo de su movimiento es realizar la solicitud para la cancelación del título de concesión vigente del servicio de agua potable y alcantarillado, basados en el Código Electoral y la Ley de Participación Ciudadana para que el Instituto Estatal Electoral les autorice la realización del plebiscito con el 1% de las firmas del Padrón Electoral. “Al corte del 31 de diciembre de 2019, el padrón es de 658 mil 689 empadronados y el 1% sería de 6 mil 579 firmas y nosotros recolectamos 9 mil 50 al organismo”.

Recordó que el pasado 1º de junio pasado el IEE dio respuesta y declaró procedente su solicitud de plebiscito, el 20 de agosto entregaron las firmas requeridas y fueron analizadas y entregadas al INE para su cotejo y les dijeron que en 15 días hábiles tendrían respuesta y a la fecha no ha pasado nada. Ante esta situación, dijo que acudirán el próximo 5 de octubre al Instituto Estatal Electoral para entrevistarse con el presidente, Luis Fernando Landeros para ver qué ha pasado con el resolutivo del Instituto Nacional Electoral. “Nosotros creemos y confiamos en que el IEE es quien va a llevar todas las cuestiones legales, apelamos a su buena fe por ser un organismo ciudadano y no desestimamos su labor, sino que queremos que coadyuven para realizar este plebiscito”.

Medina Mercado confió en que podrán realizar el plebiscito que plantean a más tardar en diciembre próximo, para lo cual se prevé la instalación de 1,200 casillas en todo el municipio de Aguascalientes y deberán juntar a un 40% de votantes del padrón electoral, que representa a cerca de 280 mil personas. "Confiamos en que la situación de la pandemia no sea un pretexto para no autorizar dicho plebiscito. Sabemos que la ciudadanía está cansada de los abusos de la concesionaria y participarán bajo las medidas sanitarias correspondientes".