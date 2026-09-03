Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, quien presume en sus redes sociales ropa de marca y joyas caras, ha tenido un «empobrecimiento inexplicable» en su paso por el Gobierno federal.

En 2021 cuando era Secretaria de Turismo estatal, Rodríguez declaró públicamente ingresos anuales por 10.2 millones de pesos de actividades empresariales e inversiones.

Y tres años después, en 2024, ya nombrada Secretaria de Turismo federal, declaró ingresos por 3.2 millones de pesos, combinando su salario como funcionaria tlaxcalteca y restaurantera durante 2023.

Mientras que en su último reporte patrimonial de 2026 solo reportó ingresos como servidora pública por 1.8 millones de pesos de su salario del año anterior. Ya no declaró nada sobre sus ingresos como restaurantera.

En sus últimas declaraciones puso en ceros cualquier otro tipo de ingreso, tanto empresarial como financiero. No reportó poseer bienes inmuebles, joyas u obras de arte, y sólo admitió un automóvil BMW X2, modelo 2019, comprado al contado por 636 mil pesos.

Eso contrasta con las joyas y vida de lujo que ha presumido en sus redes sociales pues si sus ingresos disminuyeron no explican cómo se multiplicaron sus lujos.

Tras la publicación de REFORMA sobre sus bienes de lujo, como joyas, relojes y accesorios, Rodríguez Zamora dijo ayer que fueron adquiridos con recursos propios y antes de ocupar la Secretaría como parte de un «patrimonio familiar».

Aseguró que «ningún bien material de mi propiedad ha sido adquirido con recursos públicos», y dijo que todo estaba expresado en su declaración patrimonial, asunto que es incorrecto pues no se encuentran esos bienes declarados.