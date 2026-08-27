El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Tereso Medina Ramírez, planteó la necesidad de revertir el crecimiento del empleo informal y fortalecer los sistemas de seguridad social y vivienda, al considerar que estos temas se encuentran entre las principales prioridades para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos.

Durante su visita a Aguascalientes, donde encabezó la Asamblea General Extraordinaria de Consejeros, el dirigente nacional de la CTM señaló que, si bien México ha generado alrededor de 600 mil empleos, ocho de cada diez corresponden al sector informal y solo dos están vinculados con el empleo formal y la seguridad social.

Advirtió que la generación de puestos de trabajo sin prestaciones sociales no garantiza mejores condiciones para los trabajadores ni contribuye a fortalecer la competitividad del país. Por ello, propuso establecer acuerdos entre trabajadores, empleadores y gobiernos estatales, además de impulsar un pacto nacional con el Gobierno de México para avanzar en la formalización laboral.

Explicó que la CTM busca fortalecer el diálogo tripartita para analizar las condiciones del mercado laboral e incrementar la generación de empleos que ofrezcan seguridad social, acceso a la vivienda y las demás prestaciones establecidas en la legislación.

También colocó al IMSS entre las prioridades de la agenda de la CTM e indicó que la organización buscará participar en las discusiones sobre el funcionamiento del sistema para que los servicios respondan a las necesidades de los trabajadores y sus familias.

Respecto al Infonavit, expresó el respaldo de la CTM a la nueva etapa del organismo.