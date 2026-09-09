El empleo formal en Aguascalientes registró una caída anual del 0.5% al cierre de agosto de 2026, lo que colocó a la entidad entre los estados con saldo negativo en la afiliación de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con el boletín del organismo, a nivel nacional se contabilizaron 22 millones 798 mil 473 puestos de trabajo, lo que representó un crecimiento anual del 1.5%, con 343 mil 556 plazas adicionales. Sin embargo, el comportamiento de Aguascalientes contrastó con la tendencia nacional y con los incrementos superiores al 6% registrados en Baja California y Oaxaca.

En la comparación por entidad federativa, Aguascalientes se ubicó en el grupo con contracción anual, junto con Coahuila (-0.5%), Chihuahua (-0.6%), Tlaxcala (-0.8%), Quintana Roo (-0.9%), Tamaulipas (-2.2%), Morelos (-2.4%) y Sinaloa (-3.4%).

Por sectores, a nivel nacional, transportes y comunicaciones registró un crecimiento del 6.6%; la industria extractiva, del 4.7%, y los servicios sociales, del 3.7%. En contraste, el sector agropecuario descendió 5.8%.

En cuanto a las percepciones, el salario base de cotización promedio nacional se ubicó en 673.1 pesos diarios, equivalente a un aumento nominal anual de 42.3 pesos.

Por su parte, los registros patronales se situaron en un millón 11 mil 239, lo que implicó una reducción anual del 2.7%. La institución aclaró que esta disminución no equivale al cierre de empresas, sino que responde a la depuración de las bases de datos y a la aplicación de medidas regulatorias.

Finalmente, el IMSS informó que brinda cobertura a más de 8.1 millones de personas mediante otras modalidades. Entre ellas se encuentran 7 millones 693 mil 974 afiliados al Seguro Facultativo; 468 mil 923 trabajadores independientes; 264 mil 949 personas inscritas en la Continuación Voluntaria; 139 mil 66 en el Seguro de Salud para la Familia, y 57 mil 653 personas trabajadoras del hogar.