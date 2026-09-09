Empleado desvió cobros: depósitos detectados sumarían alrededor de 20 mil pesos

Un trabajador de 20 años fue detenido por policías municipales tras ser señalado por el propietario de un negocio de comida de presuntamente desviar cobros mediante un teléfono celular; los depósitos detectados sumarían alrededor de 20 mil pesos.

La intervención ocurrió en un establecimiento ubicado en Plaza Carlotta, sobre avenida Siglo XXI, en la colonia Vicente Guerrero, luego de que elementos del Grupo Motorizado Centauros atendieran el reporte de un posible fraude.

De acuerdo con el propietario, las sospechas surgieron al detectar que uno de sus empleados habría realizado un cobro por aproximadamente 900 pesos mediante un celular, pero el dinero no apareció registrado en la cuenta del establecimiento.

Al revisar el dispositivo, señaló haber encontrado otros depósitos que, en conjunto, ascendían a cerca de 20 mil pesos, por lo que pidió la intervención policial y manifestó su intención de proceder legalmente.

Los uniformados ubicaron al trabajador señalado, identificado como Luis “N”, de 20 años. Al ser cuestionado, habría referido que “se le había hecho fácil” realizar las operaciones.

Ante el señalamiento del propietario, el joven fue detenido y los agentes aseguraron un teléfono celular presuntamente relacionado con los hechos.

Luis “N” y el dispositivo quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia encargada de determinar su situación jurídica.