Guillermo Estefan Salazar Martinez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Pastelera y Similares de México (CANAINPPA) reveló que el sector emplea a 530 mil mexicanos, así como a 60 mil panaderías a nivel nacional.

Con motivo del Día Mundial del Pan, el organismo explicó que del total de empleos directos, aproximadamente 65.3 por ciento se distribuye entre panaderías de barrio y medianas empresas con producción mixta, mientras que 17.8 corresponde a grandes empresas.

Asimismo, aclaró que el resto es aportado por centros comerciales, autoservicios, panaderías familiares o informales.

Añadió que este sector va de la mano con otras cadenas productivas, como por ejemplo el sector triguero y harinero, así como proveedores de levaduras, mantecas, huevo y sal, entre otros.

Un dato a destacar es que la industria panificadora consume cerca de 3.7 millones de toneladas de harina al año.

Por otro lado, cerca de 45.2 por ciento de los mexicanos consume pan de manera frecuente, al menos varias veces por semana, y el desayuno es el momento principal de consumo, con 82.9 por ciento de menciones.

«El pan es parte de una industria que genera empleo, impulsa miles de negocios y sostiene a muchas familias en todo el país. Al mismo tiempo, sigue siendo un alimento que nos reúne alrededor de la mesa, nos conecta con nuestras tradiciones y acompaña momentos que compartimos de generación en generación», afirmó Julián Castañón Fernández, presidente de CANAINPPA

Castañón aclaró que las cifras corresponden a una encuesta realizada en septiembre de 2026 a mil 200 adultos de 18 o más años.

Presume Bimbo portafolio ‘saludable’

En el marco del Día Mundial del Pan, Grupo Bimbo aseguró que el 47 por ciento de las ventas netas totales de Bimbo se ubica en el rango de alimentos con calidad óptima nutrimental.

A través de un comunicado, la panificadora detalló que, de acuerdo con la metodología Health Star Rating (HSR), un sistema reconocido internacionalmente, el 98 por ciento de su portafolio de consumo diario ofrece Nutrición Positiva, al contar con una puntuación arriba de los 3.5 puntos, en un espectro de entre 0.5 a 5 estrellas de evaluación.

«Este avance es resultado de un proceso continuo de mejora nutrimental enfocado en incrementar el contenido de fibra, proteína, granos enteros y vitaminas, así como en reducir sodio, azúcares añadidos y grasas saturadas y trans», detalló la empresa.

Desde 2005, la empresa de panadería inició un proceso de adaptación de sus recetas para añadir perfiles nutrimentales a sus productos empaquetados.

«Como parte de este proceso de innovación y evolución de recetas, el 97 por ciento de los panes blancos, bollería, bagels y English muffins de Grupo Bimbo ya aportan al menos 2 gramos de fibra dietética por cada 100 gramos de producto», afirmó la empresa.

En su evaluación más reciente, realizada en 2024, Grupo Bimbo se ubicó como la cuarta empresa de alimentos mejor evaluada a nivel global, con la calificación más alta en la categoría «Nutrición Accesible», acotó el comunicado.