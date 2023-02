Erika Hernández y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Decenas de miles de ciudadanos abarrotaron ayer el Zócalo y calles aledañas al Centro Histórico de la Ciudad de México en una concentración en defensa de la democracia, el voto y el Instituto Nacional Electoral (INE).

Fue una concentración convocada por decenas de agrupaciones ciudadanas que se replicó en más de 100 ciudades dentro y fuera del País, y en la que se emplazó a la Suprema Corte a echar abajo el llamado «Plan B» electoral.

Con el respaldo de los asistentes, los oradores demandaron a los jueces no dejarse presionar por las descalificaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y declarar inconstitucionales las seis reformas que contempla el despido de 6 mil funcionarios electorales y recortar la operación del INE.

«Desconocer el papel de la justicia, tal como lo promueve la Constitución, y argumentar la mera prevalencia de un proyecto político que nos puede ser impuesto a todos, implica ponerse fuera del orden jurídico», dijo el Ministro en retiro José Ramón Cossío, uno de los dos oradores.

La periodista Beatriz Pagés, vocera del frente de agrupaciones Unid@s, dijo que con esta concentración se da el banderazo para el frente ciudadano al 2024 y conminó a los asistentes a estructurar redes para incidir en esos comicios.

«Hoy inicia aquí y en más de 100 ciudades la construcción de un gran frente ciudadano para ganar el 2024 (…) votemos en contra de la mentira y de la mediocridad, en contra de populismo.

«Venimos a tocar las puertas de la Corte para que los Ministros no permitan la pérdida de la Nación, para decirles con respeto, pero con absoluta firmeza: manden al basurero de la historia el Plan B, no avalen una reforma electoral inconstitucional e inmoral», arengó Pagés.

ASÍ LO DIJO

«Los ministros tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que toman para preservar la vida democrática del País».

José Ramón Cossío, ex Ministro de la Corte (2003-2018)