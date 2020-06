Al informar que 292 propietarios de terrenos han sido requeridos este año para que los limpien, el secretario de Desarrollo Urbano, Jaime Gallo Camacho, aseveró que ante la temporada de lluvias existe la obligación en el Código Municipal de mantener en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene a cada uno de los lotes baldíos.

El titular de la SEDUM señaló que tras la notificación, los dueños cuentan con un plazo de 15 días hábiles para atender el apercibimiento, si hacen caso omiso se les impondrá una multa equivalente a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA) que para el año 2020 equivaldría hasta la cifra de 4 mil 344 pesos.

“Estamos en un momento en que se requiere la colaboración ciudadana para entrar a un proceso de desmalezado, limpieza y retiro de escombro, en apego a los artículos 1093 y 1094 del Código Municipal de Aguascalientes, además se avecina el tiempo de lluvias que hace crecer plantas y en esos espacios se pueden concentrar fauna nociva”.

Detalló que los propietarios de edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, y evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes. Los acabados y pintura de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de conservación, aspecto y limpieza.

En el caso de los predios no edificados deberán estar libres de escombro y basura, drenados adecuadamente y cercados en sus límites que no colinden con alguna construcción permanente, de una altura mínima de 2.50 metros, las cuales no podrán ser de madera, cartón, alambrado de púas y otros similares.

Jaime Gallo Camacho precisó que en lo que va de este año se han enviado 292 requerimientos a propietarios de lotes baldíos para crear conciencia como ciudadanos para lograr mantener un desarrollo urbano sustentable y limpio.

Finalmente, el secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de la capital agradeció a los ciudadanos responsables de mantener en óptimas condiciones sus predios y exhortó a los que aun no lo hacen a realizarlo para beneficio de todos los habitantes del Ayuntamiento de Aguascalientes.