Claudia Salazar y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Líderes y ex dirigentes priistas exigieron a su líder nacional, Alejandro «Alito» Moreno Cárdenas que aclare el origen de su riqueza, comenzando por su mansión en Campeche valuada en 300 millones de pesos.

Los ex presidentes del PRI Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, así como el senador Miguel Ángel Osorio, urgieron a que explique cómo fue que tiene una residencia millonaria.

Manifestaron que hasta el momento el presidente del PRI no ha aclarado de dónde provienen sus recursos, tras ser investigado por recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado por la Fiscalía General de Justicia de Campeche.

REFORMA publicó imágenes de la casa de Alejandro Moreno en Lomas del Castillo, en la capital de Campeche.

Sauri señaló que una mansión de ese tipo y los lujosos acabados no alcanzan a pagarse con un salario de servidor público.

Ironizó en que posiblemente el dirigente tricolor se sacó la Lotería, y eso nadie lo sabe.

«Esos señalamientos que han acompañado a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Alejandro Moreno, tienen que ser convenientemente solventados, necesita haber una explicación clara, contundente sobre estos señalamientos», dijo Sauri Riancho respecto a las investigaciones que hay sobre Moreno Cárdenas.

«No basta decir que es atacado por el Gobierno, es necesario transparentar lo que tiene, cómo lo ha adquirido», planteó la ex presidenta de la Cámara de Diputados

Enrique Ochoa, también ex dirigente el tricolor, advirtió que el primer interesado en aclarar el origen de su patrimonio es el propio Alejandro Moreno. «De lo contrario, cabría preguntar ¿acaso su estilo de vida explica la ambición de quedarse con los casi mil millones de pesos anuales que recibe el PRI?», cuestionó.

El senador Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que «Alito» Moreno se aferra a la presidencia del PRI para protegerse, porque no puede explicar cómo es que se ha hecho de una casa de 300 millones de pesos.

«Ha habido una serie de señalamientos a su paso por el Gobierno de Campeche, algo que es muy público y que no se ha avanzado, porque ha habido momentos de acuerdos en los que hay que esperar a que pasen ciertos momentos políticos», planteó el ex Secretario de Gobernación en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

«Hay encaminados varios procesos (judiciales), la Gobernadora (Layda Sansores) lo ha manifestado, y sería bueno que se revisaran estos señalamientos de excesos a los que ha hecho referencia REFORMA», dijo.

En opinión del senador hidalguense, la extravagancia y lujos de la mansión del dirigente priista «reflejan en este momento sus pretensiones de aferrarse al cargo: querer controlar un instituto político o mantenerse amparado en el fuero, respecto a lo que él sabe que en su historial tiene que explicar».