Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emplazó a las administraciones de Chihuahua, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, encabezados por Gobernadores de la Oposición, a iniciar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP.

En cartas dirigidas a los mandatarios del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano (MC), el líder de la SNTE, Alfonso Cepeda Salas, advirtió que de no hacerlo estarían ejerciendo violencia cultural.

«Hay muchas familias para quienes los Libros de Texto Gratuitos son los únicos libros a los que tienen acceso; sin ellos, la educación pública ve afectada su gratuidad y equidad», alertó.

Tras argumentar que los nuevos libros de la SEP contienen fallas de contenido y que no se han transparentado los planes de estudio, los Gobiernos de Coahuila y Chihuahua, encabezados por el priista Miguel Ángel Riquelme Solís y la panista María Eugenia Campos, respectivamente, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para evitar la distribución de los textos.

En espera de que se resuelvan los procesos legales o debido a que los revisarán y, eventualmente, harán una propuesta local, los Gobiernos panistas de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán decidieron pausar el reparto de los ejemplares.

Los Gobernadores emecistas de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Nuevo León, Samuel García, también decidieron detener la distribución.

Sólo los Gobiernos priistas de Durango y Edomex señalaron que los distribuirán y que es facultad del Ejecutivo federal el contenido de los libros.

Por otra parte, el sindicato magisterial ya había anunciado en días pasados su apoyo a los nuevos textos.

«El SNTE no desconoce el debate público que se ha suscitado en torno a los libros de texto gratuitos. Al respecto, el 4 de agosto de 2023 hizo público un pronunciamiento en el que se comprometió a promover entre los docentes, como ha sido siempre, su uso razonado», apuntó en las misivas.

Cepeda Salas exhortó a los Gobernadores a actuar para que las niñas, niños y adolescentes de esas entidades no se queden «atrapados en el campo de la lucha política y no sean rehenes de ésta».

En una de las cartas, la cual fue dirigida al Mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, se advirtió que la entrega es una obligación constitucional.

«Los Libros de Texto Gratuitos, además de una obligación constitucional, son un componente muy relevante del derecho humano a la educación y un instrumento de justicia social, forman parte de los materiales pedagógicos y laborales con los que el magisterio de Jalisco, y de todo el país, debemos contar para estar en condiciones de llevar a cabo nuestro trabajo profesional», se apuntó.

Con información de Mariana Quintero

Y refrendan apoyo a la SEP

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reiteraron su apoyo a los nuevos libros de la SEP, en una reunión que sostuvieron con la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez.

«El motivo principal del diálogo fue para establecer el apoyo a los nuevos ejemplares para educación básica», informó una fuente presente en la reunión a la que acudieron el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, así como los demás secretarios generales de las secciones educativas en el País.

«Se habló de los libros de texto, y también sobre la importancia de los maestros en este nuevo ciclo escolar, de eso se habló, no puedo decir más», informó.