Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De no cubrir su adeudo de 500 millones de pesos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Aeromar dejará de volar a partir de mañana jueves.

José Gerardo Alonso, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), dijo que el AICM dio un ultimátum a la aerolínea para continuar sus operaciones a partir de mañana jueves, día en que los trabajadores estallarían una huelga.

«Si no llega el pago mañana (miércoles) antes de las 23:59 horas, el AICM no le va a permitir a Aeromar seguir con sus operaciones el 16 de febrero, y los pilotos estaríamos realizando una casi inminente huelga», expuso.

«Estamos dejando la posibilidad de que se presente el inversionista Nella Airlines o que la aerolínea llegue a algún arreglo con el Aeropuerto y los acreedores para seguir volando», agregó.

Alonso indicó que en caso de que la situación continúe como hasta ahora, sin inversionistas y sin acuerdos, se perdería el trabajo de 600 familias, entre ellas las de 76 pilotos.

Aeromar es una aerolínea regional que opera desde 1987 en 26 rutas. Cuenta con una flota compuesta por aviones ATR 42 y ATR 72 serie 600, los modelos más nuevos del fabricante franco-italiano ATR, con antigüedad promedio de 4 años.

En el 2022 transportó a 416 mil pasajeros, una caída de 48 por ciento respecto al 2019, año previo a la pandemia.