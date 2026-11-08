Edgar Contreras Agencia Reforma

CDMX. – Pumas y América protagonizaron un intenso Clásico Capitalino, pero el 2-2 provocó que las Águilas cedieran el liderato y que la UNAM esté quedando eliminada. El Clásico Capitalino en Ciudad Universitaria fue como una extensión de los dos juegos de Liguilla: un encuentro de fricciones, goles, penales y remontadas. Una rivalidad auténtica.

Se jugaba el minuto 2 cuando Alejandro Zendejas liquidó a Keylor Navas con un remate de palomita. Mala forma de arrancar el juego para unos Pumas que se jugaban la temporada en CU; no obstante, el grueso de los 40 mil 530 aficionados respondió en el estadio y, un minuto después del gol en contra, celebró el tanto del «Chino» César Huerta.

No le faltaría nada al Clásico, ni siquiera la campal que se armó al minuto 21, originada por una fricción entre el «Chino» y Kevin Álvarez, mientras el sonido local reproducía «Imagine», de John Lennon, con tan poco éxito como los músicos del Titanic.

Henry Martín deseaba la revancha como ninguno. Él falló el penal que apenas en mayo les costó la eliminación a sus Águilas y que agravó su mal momento futbolístico.

Ahora, también de penal, puso nuevamente a Pumas contra las cuerdas, al minuto 71, y en su festejo gesticuló con una burlona Goya.

Tic-tac. Tic-tac. El reloj era otro enemigo de los de casa. Mucho corazón pusieron los auriazules para empatar otra vez el juego, con un gol de penal de Robert Morales, al minuto 76.

Parecía quedar suficiente tiempo para la gesta, para aferrarse a la vida. No les alcanzó a los Pumas. Terminó el partido y, por primera vez en la noche, se percibió un silencio abrumador. Devastados, los jugadores realizaron la Goya con sus aficionados, quizá la última en este torneo.