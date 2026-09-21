CDMX. -Emociona Luis Miguel a sus fans al compartir una imagen con la leyenda ‘Tour 2027’, aunque sin dar más detalles.

Sin ofrecer más detalles o información, Luis Miguel sorprendió a sus seguidores este lunes al compartir en sus redes sociales oficiales una imagen de su rostro junto a la leyenda «Tour 2027».

El mensaje, de inmediato, generó especulación entre su comunidad de fans, quienes celebraron que «El Sol» regrese a los escenarios tras un merecido descanso de su exitosa gira en 2024.

El intérprete cerró aquel tour con un evento histórico en el Estadio GNP Seguros, en noviembre de 2024, marcando, luego de haber recorrido diversas ciudades de México, Estados Unidos y España, consolidándose como uno de los artistas más grandes de todos los tiempos.