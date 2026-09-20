Emociona llegada de Brad Pitt a Festival de San Sebastián

Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- Brad Pitt causó expectación a su llegada a San Sebastián para participar en el Festival de Cine. El actor arribó al Hotel María Cristina, donde fue recibido por numerosos seguidores que esperaban verlo de cerca. Sonriente, saludó a los presentes y accedió a tomarse fotografías con algunos admiradores. Pitt acudió al festival para presentar Heart of the Beast, película dirigida por David Ayer, en la que interpreta a un oficial retirado de las fuerzas especiales atrapado en Alaska junto a su antiguo perro de combate. Con cazadora vaquera, gorra y gafas de sol, el actor acaparó las miradas.