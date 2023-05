Emociona a Itatí homenaje a su padre

Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Mayo es el mes de Itatí Cantoral, pues además de que celebrará su cumpleaños, acudirá a un homenaje especial a su padre y también regresará al teatro.

La actriz y cantante cumplirá 48 años este sábado 13 de mayo y estará rodeada de su familia en una atmósfera muy emotiva, pues ese mismo día se realizará un tributo a su progenitor, el compositor Roberto Cantoral, en el Palacio de Bellas Artes de la CDMX.

«(Es un mes) muy importante para mí porque van a pasar muchas cosas. Aparte de mi cumpleaños, tendremos un homenaje a mi papá en Bellas Artes. Es un evento familiar, el cual me tiene muy emocionada porque sé que será como si volviera a estar con él y voy a compartirlo con mis hermanos.

«Son 11 años de su fallecimiento. Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado como familia. Va a ser un día inolvidable», afirmó la protagonista de Hasta Que El Dinero Nos Separe.

Durante el evento, los tenores Fernando de la Mora y Javier Camarena; así como la cantante Eugenia León, estarán acompañados de la Orquesta Sinfónica de Minería para recordar al autor de temas clásicos como «El Reloj» y «Noche No Te Vayas».

En cuanto a su propia carrera, la actriz estará hoy en El Cantoral, de colonia Xoco, para presentar Testosterona. La obra escrita por Sabina Berman regresa con una única función en la que Itatí compartirá escena con Álvaro Guerrero.

«Todo se juntó, porque siempre ha sido un sueño para mí hacer teatro en este lugar tan especial para mi padre, con un texto tan poderoso, en un día tan especial», contó.

Itatí aseguró que le parecía acertado volver con esta puesta en escena.

«El libreto es increíble. Se maneja a la mujer desde otra perspectiva y se expone cómo se puede ser una buena mamá y una buena profesionista, y eso es algo que me llevo cuestionado desde hace 22 años que me convertí en madre».

Ayer la cantante entregó al Gobierno de la Ciudad de México la casa «El Reloj», que perteneció a sus padres y donde ella pasó gran parte de su vida, para que sea convertida en un museo.

«De esta casa salí de blanco para casarme con Eduardo Santamarina (en 1999). Tengo muchos recuerdos muy bonitos», dijo a medios en un breve recorrido por el inmueble.