José Villasáez

Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-Lejos de disminuir, las emisiones contaminantes de dióxido de azufre de las refinerías de Pemex en el País han aumentado en un 67 por ciento en los últimos 20 años, mientras que su producción de combustóleo, residuo altamente tóxico, es 10 veces mayor que en Estados Unidos.

Hoy, Día Mundial de la Ecología, queda claro que el panorama medioambiental de México es oscuro.

Un análisis compartido por Francisco Barnés de Castro, del Observatorio Ciudadano de la Energía, reveló que las emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre de las seis refinerías de Pemex -sin considerar Dos Bocas, que aún opera en forma parcial- pasaron de un promedio de 1.45 toneladas por barril en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), a un promedio de 2.21 toneladas con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y a 2.43 toneladas en el primer año completo de Claudia Sheinbaum (2025).

Este incremento en las emisiones contaminantes se originó por la falta de mantenimiento en las plantas recuperadoras de azufre de las refinerías, dijo, que se han modernizado «a parches».

«Las emisiones de dióxido de azufre a la atmósfera en el sexenio de López Obrador y en el primer año de esta Administración (de Sheinbaum) se han incrementado año con año», indicó Barnés de Castro, ex Subsecretario de Energía.

En Estados Unidos, agregó, las plantas son mejoradas cada año, mientras que en México cada vez se les mete más crudo pesado a las refinerías y funcionan peor.

Además, mientras que en Estados Unidos la producción de combustóleo es de apenas entre el 1 y 2 por ciento respecto al total de petrolíferos, en México las seis refinerías de Pemex alcanzan en promedio el 20 por ciento.

El combustóleo tiene una gran cantidad de azufre y es precursor de PM2.5, las partículas más dañinas para la salud.

Grupo REFORMA hizo un análisis en base a los datos oficiales del Sistema Nacional de Refinación de Pemex de este año, que abarcan el período de enero a agosto, y que arrojó justamente un promedio del 20 por ciento en la producción de combustóleo, en relación con el total de petrolíferos.

Las plantas tuvieron un promedio en ese período de 910 mil barriles diarios de petrolíferos, en números cerrados, de los cuales 185 mil fueron de combustóleo.

Salina Cruz, en Oaxaca, fue la refinería con el más alto porcentaje de combustóleo, con 36 por ciento; le siguieron Salamanca, en Guanajuato, con 24 por ciento, y Cadereyta, 21 por ciento.

Las refinerías con la menor producción de combustóleo en estos nueve meses fueron Madero, en Tamaulipas, con 13 por ciento; Minatitlán, en Veracruz, con 12 por ciento, y Tula, en Hidalgo, con 11.

Desde 1999, indicó Barnés de Castro, a México se le cayó el mercado de combustóleo por un acuerdo internacional que prohíbe la quema en alta mar de combustibles con alto contenido de azufre por la contaminación al medio ambiente.

A partir de entonces, se incrementó el uso del combustóleo en las refinerías y centrales eléctricas del País.

Se logró exportar el remanente de combustóleo a las refinerías del sur de Texas, informó, para ser usado como carga de proceso, mezclado con crudos ligeros.

«Como hay que colocar combustóleo, exportamos con crudo ligero, le metemos a las refinerías más (crudo) pesado y, además, queremos procesar más, entonces sacamos muchísimo más combustóleo que antes», dijo.

El resultado: «Contaminamos mucho más».