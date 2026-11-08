Emilio Mauricio competirá en el Ironman de Campeche

El destacado triatleta de Aguascalientes, Emilio Mauricio, ya se encuentra listo para participar en el Ironman de San Francisco de Campeche, una exigente competencia que reúne a varios de los mejores triatletas de México y de otros países.

Esta competencia consiste en recorrer más de 70 km en las disciplinas de ciclismo, carrera a pie y natación, por lo que resulta realmente exigente y muy pocas personas pueden completarla, ya que, en algunos casos, requiere más de cinco horas de participación.

Desde el pasado jueves, Emilio Mauricio se encuentra en Campeche para alistar su participación en este Ironman, que se llevará a cabo este domingo 8 de noviembre.

En marzo pasado, Emilio participó en el Ironman de Monterrey y tuvo una destacada actuación al registrar un tiempo de 4:38:07, con el que se ubicó entre los 20 mejores de la categoría de 18 a 24 años, además de quedar dentro de los primeros 100 lugares de la clasificación general, en una competencia que reunió a triatletas de distintas partes de México y de otros países de Europa, América y Asia.

Actualmente, Emilio Mauricio ocupa el primer lugar de su categoría en Aguascalientes y el tercero de la región, que comprende los estados de Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. A nivel nacional, se ubica en el décimo puesto de la categoría de 18 a 24 años, una de las más competidas.

El deportista, representante del club Pulgas Pandas de Aguascalientes, buscará mejorar su marca y consolidarse como uno de los mejores competidores de Ironman del país.