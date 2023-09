Durante los últimos dos años, quienes nos dedicamos a analizar la situación educativa del país (y de nuestra entidad) hemos advertido que la educación a distancia iba a tener consecuencias en el rendimiento educativo a mediano plazo de las y los estudiantes. Durante la pandemia, los esfuerzos por detectar la pérdida de conocimientos en las y los educandos fueron mínimos, así como también las estrategias de nivelación y el combate al rezago educativo en su conjunto. Ahora, en la segunda mitad del 2023, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) publicó un informe diagnóstico sobre los aprendizajes de las y los alumnos en toda la república, brindando información que es sumamente alarmante en la materia, particularmente en asignaturas como lectura de comprensión y matemáticas. Ante este panorama, debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿qué están haciendo mal las autoridades educativas? ¿Hacia dónde debe ir la acción estatal para garantizar una educación de calidad?

La SEP, a través de Mejoredu (institución adjunta a dicha secretaría que desempeña las labores que, previamente, realizaba el INEE), publicó el informe Evaluación diagnóstica del aprendizaje de las y los alumnos de educación básica 2022-2023, en el cual explican la metodología con la que efectuaron el citado diagnóstico, objetivos y el resultado obtenido. En este caso, nos concentraremos en dos resultados: lectura de comprensión y matemáticas. En lectura de comprensión, los alumnos que mayor porcentaje de aciertos tuvieron fueron los de segundo grado, con un 61.9%, mientras que los estudiantes con los resultados más bajos fueron los de cuarto grado, con un 38.8%. El resto de los porcentajes oscilan entre el 43% y 49%, lo que indica que la mayoría de las y los alumnos de primaria no fue capaz de contestar correctamente más de la mitad de las preguntas. Asimismo, en matemáticas ocurre una situación aún más alarmante, toda vez que los estudiantes con más aciertos fueron los de segundo grado, con un porcentaje de 57.3%, mientras que los alumnos con menores aciertos fueron los de quinto grado, con un 32.8%. El resto de los porcentajes también varían entre el 36% y 43%, advirtiendo que la situación en matemáticas es aún más crítica.

Evidentemente, los esfuerzos por mejorar la calidad educativa en nuestro país han sido sumamente ineficientes. Tomando en cuenta los resultados anteriores, la mayoría de las y los educandos no puede contestar correctamente más de la mitad de las preguntas en ambas asignaturas, reflejando el inicio de los efectos a mediano plazo que se advirtieron por la educación a distancia y los esfuerzos vacíos de las autoridades educativas a nivel federal para mejorar dicha situación. La 4T ignora esta situación y le han apostado más a imponer un nuevo plan de estudios (violentando el procedimiento legal que remarca la Ley General de Educación), producto de un capricho ideológico y político del presidente, sin tomar en cuenta la gravedad del panorama educativo en nuestro país. Vivimos una crisis educativa y estos resultados son solo el primer vistazo a lo que se viene si no se toman cartas en el asunto para mejorar, objetivamente, la calidad de la educación.

Es necesario tener evaluaciones externas que sirvan de contraste para dimensionar la magnitud del problema educativo, una política educativa que se enfoque en el aprendizaje de los educandos y no en hacer proselitismo político distribuyendo becas y apoyos no condicionados, un plan de estudios enfocado en mejorar la calidad educativa (y no inventarse términos como “excelencia educativa” para justificar la falta de evaluaciones). Eduardo Backhoff (ex integrante del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación) señaló, en su columna Cero en matemáticas: la catástrofe de la educación en México, la forma tan facciosa y oportuna con la que Mejoredu actuó tardíamente para elaborar dicho diagnóstico, sosteniendo que “el informe se publica a destiempo, pues debió haberlo hecho en los primeros momentos en que la pandemia permitió que los estudiantes regresaran a clases, a fin de conocer el rezago educativo ocasionado por el cierre de las escuelas. También afirmó que la evaluación está mal lograda, pues utiliza una metodología rudimentaria y anquilosada para analizar los resultados, que se basa en el porcentaje simple de respuestas correctas a los reactivos de opción múltiple; metodología propia de los años cincuenta del siglo pasado. No obstante, en ausencia de información educativa, como dice el dicho: ‘…peor es nada'». Incluso, en las evaluaciones más importantes, la SEP actúa de forma improvisada y convenenciera.

Se avecinan periodos electorales polémicos y cruciales para el país, por ello, es imperativo retomar el tema de la calidad educativa en la agenda pública. Que quienes aspiran a la presidencia y el resto de los cargos de elección popular hagan propuestas encaminadas a mejorar la calidad educativa en nuestro país y evitar que siga aumentando la crisis educativa. Las y los estudiantes mexicanos merecen una mejor educación, sobre todo aquellos que no pueden desquitarse en las urnas del pésimo desempeño de la administración federal. Por el futuro de la educación en México, esto debe cambiar.