José de Jesús López de Lara

Un alcoholizado automovilista no respetó un señalamiento indicativo de alto y se impactó contra otro vehículo en el que viajaba una familia, lo que dejó como saldo diez personas heridas y daños materiales por más de 235 mil pesos.

El aparatoso accidente, que provocó una fuerte movilización de los servicios de emergencias, se registró el domingo a las 15:35 horas en la calle Francisco Villa y esquina con la calle Enrique Estrada, en la colonia Gremial.

Fue provocado por un individuo identificado como Saúl H., de 18 años, quien se encontraba bajo los influjos de bebidas alcohólicas, por lo que fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público de Hospitales.

Al lugar del accidente, acudieron varias patrullas de la Policía Preventiva del Destacamento Centro, policías viales, además de las ambulancias UE-12 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, ECO-431 del ISSEA y AGS-028 de Cruz Roja.

Se estableció que, al momento del accidente, Saúl H. conducía a exceso de velocidad un automóvil Ford Mustang, modelo 2007, color azul metálico y sin placas de circulación.

Se desplazaba por la calle Francisco Villa en sentido de sur a norte y, al llegar al cruce con la calle Enrique Estrada, no respetó un señalamiento indicativo de alto, por lo que, al seguirse de frente, se impactó contra un coche Toyota Corolla, modelo 2007, color gris y placas de circulación AEC-895-C de Aguascalientes, que se desplazaba en sentido de oriente a poniente.

Esta unidad automotriz era conducida por el señor Martín, de 58 años, y era acompañado por sus familiares. Un total de ocho personas resultaron heridas.

Se trata de María Dolores, de 57 años, y una adolescente de 15 años, quienes fueron trasladadas al HGZ No. 2 del IMSS, así como Gloria Natalie, de 18 años, quien ingresó al Hospital Tercer Milenio.

A la UMF No. 9 del IMSS fueron trasladados Jesús Alberto, de 35 años, y tres niños de 13, 8 y 7 años, mientras que, al Hospital Hidalgo, fue canalizada una bebé de un año. Cabe destacar que el traslado de los menores lo realizaron los propios policías preventivos en las patrullas AG502B y AG981B.

Otros dos jóvenes que viajaban en el coche Ford Mustang también resultaron heridos. Se trata de Salvador, de 20 años, quien ingresó al Hospital del ISSSTE, y Saúl A., de 18 años, quien fue trasladado al HGZ No. 3 del IMSS.

