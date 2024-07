Con golpes en diferentes partes del cuerpo resultó un motociclista, al ser impactado por alcance por una camioneta que no logró frenar completamente.

El choque se registró el domingo aproximadamente a las 11:06 horas, en la avenida Aguascalientes Sur, en el cruce con la avenida Arqueros, en el fraccionamiento Vistas del Sol. Al lugar acudieron policías viales y paramédicos del Grupo Aeromédico Táctico de la Policía Estatal.

Se estableció que la conductora de una camioneta Dodge Caravan, color morado y con placas de circulación de Aguascalientes, que se desplazaba por la avenida Aguascalientes Sur, al llegar al cruce con la avenida Arqueros no logró detenerse a pesar de aplicar los frenos, lo que provocó que impactara por alcance a un motociclista identificado como Juan Carlos, de 35 años, quien fue derribado al suelo de manera aparatosa.

El lesionado tripulaba una motocicleta marca Honda tipo Cargo, color gris, con placa de circulación de Aguascalientes. Al momento de los hechos, estaba detenido momentáneamente debido a que el semáforo en ese cruce tenía la luz roja.

Debido al violento impacto, la motocicleta quedó incrustada en la parrilla y cofre de la camioneta Dodge Caravan.

El motociclista resultó con una lesión cervical, además de la luxación de una rodilla.

Más tarde, arribaron al lugar del accidente los policías viales de Aguascalientes, quienes arrestaron a la conductora; además, la ambulancia UE-53 de la Coordinación Municipal de Protección Civil trasladó a Juan Carlos al HGZ No. 3 del IMSS para recibir atención médica.