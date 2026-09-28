Una motociclista de 24 años resultó lesionada luego de ser impactada por una camioneta cuyo conductor se retiró del lugar, durante la noche del domingo en Avenida Aguascalientes, a la altura del cruce con la calle Casa Blanca.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:25 horas, cuando Edith circulaba por el carril derecho a bordo de una motocicleta Vento, gris con amarillo.

Según la versión proporcionada por un testigo, por el carril central avanzaba una camioneta blanca que, en determinado momento, realizó una maniobra hacia el carril ocupado por la motocicleta y terminó por impactarla. Tras el choque, el vehículo continuó su marcha y abandonó el sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a la joven y, después de brindarle los primeros auxilios, la trasladaron en código verde a la Clínica La Salud para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Vial quedaron a cargo del accidente y solicitaron una grúa para retirar la motocicleta y llevarla a la pensión, mientras se realizan las diligencias correspondientes.