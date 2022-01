Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Cinco días antes de su asesinato, la periodista Lourdes Maldonado informó del embargo a la empresa Primer Sistema de Noticias (PSN), propiedad del ex Gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, tras ganarle un conflicto laboral.

El 19 de enero, afuera de las instalaciones de PSN en Tijuana, Maldonado expresó junto con su abogado Eduardo Edmar Pérez Castro que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había fallado a su favor en la demanda por despido injustificado, tras 9 años de conflicto, nombrándola depositaria interventora.

«Significa que esta empresa la tengo yo, está en mi poder, yo la voy a manejar, soy la que va a saber que nunca pagó Seguro Social, Infonavit y Afore, que no existe nómina de empleados porque les pagan en sobrecitos, soy la depositaria, ya está embargado PSN. Me consta que no paga nada, ni impuestos», expresó en un video.

Minutos antes, el litigante Pérez Castro detallaba que ningún defensor de PSN había querido atenderlos en las instalaciones para recibir la notificación.

«Se negaron a bajar, se encuentran adentro, están escondidos, se negaron a atender a la funcionaria, se procede a declarar embargado el giro mercantil de PSN, se va a constituir como depositaria interventora a la caja a la hoy actora (Lourdes Maldonado), y se va a requerir a la empresa para que entregue todos los documentos contables , incluyendo pago de salario, altas de seguro social, para acreditar que están todos los trabajadores dados de alta en Seguro Social», dijo.

«La obligación de ella es informar a las instituciones si los trabajadores se encuentran dados de alta, si hay omisiones ella está obligada a informar a las instituciones la omisión en que está incurriendo la empresa PSN. Al momento de declararse el giro mercantil, la empresa deja de tener el control total de la empresa».

El 26 de marzo de 2019, Maldonado acudió a una conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde señaló que temía por su vida por el conflicto con PSN.

La noche del domingo, la mujer, quien formaba parte del Mecanismo de Protección a Periodistas, fue asesinada de un tiro en la cabeza cuando estaba a bordo de su vehículo, en la Colonia Pórticos de San Antonio, en Tijuana.

SIN JUICIOS

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer no vincular «en automático» el asesinato de la periodista con la demanda laboral que la comunicadora interpuso hace varios años contra una empresa del ex Gobernador Bonilla.

«Hay que ver el móvil, si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad, aunque sea redundante lo que planteo», expresó en su conferencia.

«Quiénes fueron, si hay autores intelectuales, quiénes fueron los autores materiales, se está haciendo ya toda la investigación, no se puede así en automático vincular una demanda de tipo laboral a un crimen».

En tanto, Bonilla rechazó tener algún vínculo con el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, e incluso, dijo que tenía buena relación con ella.

«Lamento mucho lo que le pasó, pero somos ajenos a cualquier situación que pasó con ella. Estoy seguro que se va a esclarecer pronto. Entonces, ahí se van a poner las cosas en calma», señaló en una entrevista radiofónica.

