El Comité Directivo Estatal del PRI en Aguascalientes fue objeto de una diligencia de embargo por incumplir un convenio de pago derivado de un juicio laboral promovido por un exempleado, cuyo adeudo asciende a alrededor de 500 mil pesos, informó el abogado del trabajador, José Eliud Guerrero de Anda.

Durante el procedimiento fueron embargados equipos utilizados para elaborar credenciales de militantes y un proyector, bienes señalados por representantes del partido, quienes no presentaron facturas para acreditar su propiedad. Tampoco se verificaron sus condiciones de funcionamiento.

La diligencia derivó del incumplimiento de un convenio establecido después de que el trabajador obtuviera una resolución favorable en los tribunales laborales. Según su defensa, el partido acumulaba al menos dos meses consecutivos sin realizar los pagos acordados.

Como parte de las actuaciones, se formalizó la reinstalación de Gustavo Alejandro Macías, quien promovió la demanda laboral. Sin embargo, su abogado señaló que el partido carece de un puesto y de actividades asignadas al trabajador, por lo que anticipó la posibilidad de otro despido y un nuevo procedimiento judicial.

Durante la diligencia se descartó embargar el inmueble que ocupa el partido debido a que no está registrado a nombre del PRI. Tampoco se localizaron vehículos pertenecientes al Comité Directivo Estatal.

Los bienes embargados deberán someterse a un avalúo y podrían ser rematados para cubrir parte del adeudo, que continúa incrementándose por las prestaciones pendientes. La defensa manifestó su interés en establecer un diálogo con la dirigencia priista para alcanzar un acuerdo que permita el cumplimiento de las obligaciones laborales.