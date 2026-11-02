Las estudiantes embarazadas no deberán abandonar sus estudios debido a las condiciones propias de la gestación, el parto o la recuperación posterior, pues el Estado tendrá la obligación de garantizar su permanencia en las aulas mediante facilidades académicas, acompañamiento y alternativas para continuar su formación, de acuerdo con una reforma a la Ley de Educación de Aguascalientes, aprobada por el Congreso local.

La disposición pretende evitar que el embarazo y la maternidad se conviertan en motivos de exclusión educativa, por lo que las instituciones deberán brindar condiciones que permitan a las alumnas mantener sus actividades escolares sin descuidar su salud. Entre las medidas previstas se encuentran ajustes en las fechas de exámenes y evaluaciones, facilidades para realizar trámites escolares y opciones para reincorporarse a clases después del nacimiento de sus hijos.

Asimismo, se contempla la posibilidad de que continúen sus estudios mediante clases a distancia o esquemas híbridos cuando su estado de salud les impida asistir de manera presencial. También se prevé que reciban acompañamiento académico, psicológico y social durante este proceso.

La reforma establece que el Instituto de Educación de Aguascalientes deberá elaborar las reglas y los mecanismos necesarios para aplicar estas medidas en los planteles educativos. Para ello, contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto.