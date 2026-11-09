La secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en Aguascalientes, Blanca Rivera Ríos, afirmó que se implementará la estrategia “Niñas sí, madres no”, con el objetivo de prevenir la violencia sexual contra menores de edad y garantizar la protección de sus derechos.

Señaló que en Aguascalientes se registran más de 800 casos de embarazo en menores de entre 10 y 17 años, de los cuales alrededor de 44 corresponden al grupo de 10 a 14 años, cifras que consideró alarmantes.

Explicó que la iniciativa, impulsada a nivel nacional por la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, busca coordinar a instituciones, dependencias gubernamentales y sociedad civil para combatir los abusos sexuales contra niñas, así como promover sanciones más severas para los responsables.

Subrayó que ningún embarazo infantil debe normalizarse, pues detrás de estas situaciones pueden existir agresiones sexuales y graves vulneraciones de derechos. Asimismo, advirtió que la violencia no ocurre únicamente fuera del hogar, sino que, en ocasiones, se origina dentro del entorno familiar, donde algunos integrantes pueden encubrir a los agresores.

Por ello, hizo un llamado a madres, padres, tutores y docentes a mantenerse atentos a cualquier señal de riesgo, escuchar a las niñas y fomentar la denuncia inmediata ante las autoridades, así como la búsqueda de apoyo en personas de confianza.

La titular del SIPINNA enfatizó que es indispensable fortalecer la educación sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan identificar conductas inapropiadas y evitar que las consideren normales.

Finalmente, informó que se trabaja en propuestas legislativas para que las agresiones sean castigadas con todo el rigor de la ley. Aunque reconoció que todavía desconoce los detalles de las sanciones planteadas, expresó su respaldo a estas medidas y llamó a sumar esfuerzos para reducir la incidencia de estos delitos y garantizar una vida libre de violencia para las niñas.