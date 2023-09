Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Miles de migrantes ingresaron sin control a México y hoy se encuentran dispersos por todo el País.

Los centroamericanos han tomado trenes, camiones de carga y abarrotan las centrales camioneras en su intento por llegar a la frontera.

Luego de la alerta del martes pasado de la empresa Ferromex, que tuvo que detener más de 60 trenes por las olas de migrantes, el Instituto Nacional de Migración (INM) anunció ayer que enviará a agentes en las rutas férreas.

Informó que el reforzamiento de vigilancia se orientará en los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua.

Además EU reforzó los operativos para contener a los migrantes que intentan ingresar de manera ilegal.

La Patrulla Fronteriza reportó que se han alcanzado niveles que no se habían visto en varios meses.

Tan solo el lunes pasado hubo más de 8 mil arrestos, según Brandon Judd, líder del sindicato que representa a los agentes norteamericanos.

«Nunca creí que habría una disminución de cruces ilegales… hay decenas de miles de personas en México y muchas más atravesando el Tapón del Darién (selva que se extiende entre Colombia y Panamá,)», dijo Theresa Cardinal Brown, asesora principal de migración y política fronteriza en el Centro de Política Bipartidista.

El año pasado, se alcanzó un récord de casi 250 mil personas que atravesó el Tapón del Darién, en un intento de llegar a EU.

Este año, a pesar de los esfuerzos de Biden para frenar el flujo, esa cifra ya llegó a 360 mil al 10 de septiembre.

La ciudad de Eagle Pass, en Texas, que gobierna el demócrata Rolando Salinas Jr., firmó una declaratoria de emergencia por la llegada masiva de migrantes.

«La declaración de emergencia nos faculta a solicitar recursos económicos para poder proveer servicios necesarios a partir de la llegada de migrantes indocumentados», informó el Alcalde.

Ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su extrañeza por la posición de Ferromex, y dijo que su administración está enfocada en atender la crisis migratoria.

«Lo que nos importa no son los trenes, nos importa los migrantes. Ahora los dueños de los trenes, de manera rara, inusual, sacaron un boletín, dando a conocer que iban a parar los trenes.

«Está muy bien y hay que proteger a los migrantes, pero me llamó mucho la atención todo el despliegue del boletín del señor Larrea, Germán Larrea», manifestó.