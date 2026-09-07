Tres hombres fueron detenidos en la comunidad Las Ánimas, en Pabellón de Arteaga, luego de que policías del Mando Coordinado localizaran en la camioneta en que viajaban ocho costales llenos de elotes cuya procedencia no pudieron acreditar.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron una camioneta pick-up General Motors, color azul. De acuerdo con la información oficial, sus ocupantes adoptaron una actitud evasiva al notar la presencia policial, por lo que los agentes les marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva.

En la parte trasera del vehículo encontraron ocho costales con elotes. Los tres hombres no pudieron comprobar la procedencia ni la propiedad legal de la cosecha, por lo que fueron detenidos.

Los involucrados fueron identificados como José Luis “N”, de 44 años; Gustavo “N”, de 27, y Antonio “N”, de 38. La autoridad informó que los tres cuentan con antecedentes relacionados con distintos delitos de robo, allanamiento de morada y faltas administrativas.

Los detenidos, la camioneta y los ocho costales asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en la Fiscalía General del Estado, instancia que determinará su situación jurídica.