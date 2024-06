CDMX. – El magnate Elon Musk confirmó que este fin de semana le dio la bienvenida a su tercer bebé con la directora de Neuralink, Shivon Zilis. Se trata de su duodécimo hijo.

Después de que la agencia Bloomberg diera a conocer que el empresario recibió a su hijo de manera «secreta», Musk informó al medio estadounidense Page Six que la noticia no fue secreta y que toda su familia está enterada de la llegada del pequeño, cuyo nombre y sexo aún no han sido revelados.

«En cuanto a ‘padre en secreto’, eso también es falso. Todos nuestros amigos y familiares lo saben. No emití un comunicado de prensa porque sería algo extraño, pero eso no significa ‘secreto'», dijo el empresario.

Zilis se limitó a dar comentarios al respecto, mientras que Musk reavivó su postura relacionada a su intención de tener muchos hijos derivado de su preocupación por la disminución de la población en el mundo.

El bebé recién llegado a la familia de Musk es el duodécimo hijo del empresario, y el tercero con Zilis, quien trabaja en la empresa de implantes cerebrales. En noviembre de 2021 ambas personalidades recibieron a los gemelos Strider y Azure, un mes antes de que Grimes le diera la bienvenida a Exa Dark Sideræl, mediante una madre sustituta.