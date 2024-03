Elogia Richard Gere a Gossett Jr.

CDMX. -Richard Gere recordó a su compañero de filmaciones Louis Gossett Jr., quien falleció el viernes a los 87 años, como «un tipo muy gentil, sensible e inteligente».

El famoso actor, de 74 años, y Gossett Jr. compartieron pantalla en la película Reto al Destino (An Officer and a Gentleman, 1982), de Taylor Hackford, que rápidamente se convirtió en un éxito inesperado en taquilla.

«Lou era un amor, era un tipo muy gentil, sensible e inteligente. Realmente se preocupaba por su oficio, se preocupaba por crear un personaje y hacer un buen trabajo. Era un jugador de equipo, estaba ahí para servirle a la historia.

«Esta no era una película de la que la gente tuviera grandes expectativas. Fue un presupuesto pequeño, una producción que pasó inadvertida, pero todos trabajamos duro para sacar lo mejor, y el agente principal de eso fue Lou», dijo Gere a Variety.

En la trama, Gere interpreta a Zack Mayo, un aspirante a aviador en la Marina que choca con su duro instructor, el sargento de artillería Emil Foley (Gossett).

Gossett ganó el Óscar al Mejor Actor de Reparto por su desempeño en el filme, haciendo historia como el primer actor negro en ganar en esa categoría y uniéndose a Sidney Poitier y Hattie McDaniel como los únicos afroamericanos premiados hasta ese momento.

«Todos estábamos orgullosos de la película y Lou estaba orgulloso de su trabajo en ella, ¡y debería estarlo! Era un tipo humilde.