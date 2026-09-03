Natalia Vitela y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Elogio en boca de la DEA es división.

Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, los elogios de la agencia antidrogas estadounidense hacia Omar García Harfuch, pretenden dividir a su Gobierno. «Son tácticas que usan de injerencia», aseguró la Presidenta.

Ayer, la Mandataria cuestionó el reconocimiento del director de la DEA, Terry Cole al Secretario de Seguridad mexicano, quien dijo el pasado 18 de agosto que Harfuch era un socio de confianza, buen amigo, con inteligencia sólida, de investigaciones agresivas, operaciones coordinadas y determinación para llevar una misión hasta el final.

Tras enaltecer a Harfuch, Cole arremetió contra narco-funcionarios mexicanos. «Se observa corrupción gubernamental en México, con funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles», dijo al presentar una nueva acusación contra líderes del CJNG.

«Piensan que por hablar bien de uno y mal de otros van a generar división, pero pues fracasan en eso, porque hay mucha coordinación y mucho patriotismo», dijo Sheinbaum en su mañanera.

«Buscan (EU) de una u otra manera debilitar a los Gobiernos (…) dividirnos internamente es una de sus estrategias, generar divisiones al interior del Gabinete son tácticas que usan de injerencia», reprochó.