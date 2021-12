Claudia Guerrero Agencia Reforma

Chilpancingo, México.-Durante discurso en el Zócalo de la CDMX, por los 3 años de su Gobierno, el Presidente López Obrador agradeció el respaldo a las Fuerzas Armadas.

Dijo que en esta nueva etapa la participación de los soldados y marinos ha sido en auxilio del pueblo y las instituciones civiles, inundaciones, temblores, en acciones de desarrollo, bienestar y paz, lo que refleja su lealtad al pueblo.

El Presidente señaló que han contribuido a dejar atrás la distancia y la desconfianza entre civiles y militares que generaron decisiones «erróneas y perversas de los anteriores gobierno».

Por lo tanto, señaló que las acusaciones de que está militarizando al País carecen de toda lógica.

«No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie, no se les ha pedido que vigilen y opriman a la sociedad, que violen las leyes, que guarden las libertades ni mucho menos que se involucren en acciones represivas», aclaró.

El Mandatario aseguró que las tareas para construir la paz se han llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin cometer torturas ni desapariciones forzadas.

«No olvidemos, nacieron con la Revolución Mexicana, no es un ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo, las Fuerzas Armadas surgen del pueblo, los soldados son pueblo uniformado», concluyó.