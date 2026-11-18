Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- El cantante kazajo Dimash Qudaibergen, reconocido por su versatilidad vocal en géneros como ópera, pop y jazz, expresó su admiración por intérpretes hispanohablantes como Luis Miguel y Luciano Pereyra.

Durante una conferencia de prensa en México, donde ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes, destacó su gusto por canciones como Historia de un amor y Bésame mucho.

El artista, de 32 años, recordó que alcanzó reconocimiento internacional tras participar en el concurso televisivo chino Singer 2017, experiencia que impulsó su carrera y le permitió conquistar audiencias de distintos países.

Qudaibergen también reconoció el apoyo de su familia como fundamental para afrontar la fama.