Yarek Gayosso Agencia Reforma

CDMX.- La doble medallista olímpica Alejandra Orozco y el subcampeón mundial en pentatlón moderno Emiliano Hernández serán los abanderados de la Delegación Mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante la inauguración el próximo 26 de julio, liderarán al equipo tricolor, que podría estar conformado por más de 100 atletas quienes desfilarán en botes por el Río Sena.

«Estoy un poco sorprendida, estoy en shock, muy feliz, es un gran honor y un gran orgullo ser la representante y abanderada. Quizá lo imaginé en algún momento de mi carrera, es mi cuarto ciclo olímpico y me da mucha emoción. Todos los atletas somos de oro. Todos los nominados tenemos historia», expresó la clavadista Orozco.

Ale dejó entrever que podría cerrar su ciclo como seleccionada olímpica después de París, en su cuarta magna justa veraniega.

«Es algo emocionante para mí. Sé que todo puede pasar y estoy muy enfocada en mi preparación. Quiero pensar que es el gran cierre de muchas cosas y de muchos procesos que he llevado», dijo.

Por su parte, Hernández, medallista de plata en el Mundial de Pentatlón Moderno de Bath 2023, fue elegido luego de esa medalla histórica y los títulos panamericanos en Santiago.

«Ha sido pesado, ha sido largo, pero siempre he tenido el apoyo de mi familia. La noticia me la dieron hoy (ayer), vengo llegando de entrenar. Todavía no me lo creo», comentó Emiliano, quien se emocionó al recibir la noticia y compartió un emotivo abrazo con su padre, Marcelo, y después con su hermano, Ismael, el medallista de bronce olímpico en Río 2016.

ASÍ LO DIJO

«Estoy con los sentimientos encontrados, todos hemos dedicado mucho esfuerzo, es un camino de sacrificio e inversión, es un honor cerrar mi carrera deportiva así».

-Alejandra Orozco, doble medallista olímpica en clavados.

«Será mágico estar en el Río Sena en la inauguración de París 2024, será espectacular y estar al lado de una histórica como Alejandra es aún mejor».

-Emiliano Hernández, subcampeón mundial en pentatlón.